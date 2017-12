PREMIADA AOS 18 ANOS Estudante explica teoria de Einstein em vídeo de 3 minutos e ganha R$ 800 mil

Hillary Andales, estudante filipina de 18 anos, venceu outros 11 mil alunos, de 178 países, e ganhou um prêmio de ciência chamado “Breakthrough Junior Challenge”, criado por Mark Zuckerberg e sua esposa. O desafio era explicar um conceito de física ou matemática de forma acessível, em um vídeo de no máximo 3 minutos. Com bom humor e recursos gráficos divertidos, ela conseguiu esclarecer o que é a Teoria da Relatividade, publicada em 1905 por Albert Einstein.

O prêmio de Hillary é dividido em três partes: uma bolsa de estudos de US$ 250 mil (R$ 800 mil) para cursos após o ensino médio, US$ 50 mil (R$ 160 mil) para um professor que tenha sido inspirador e US$ 100 mil (R$ 330 mil) para o laboratório da escola onde estuda.

Em seu blog, a jovem conta que a etapa mais difícil foi encontrar um tema para desenvolver no vídeo. “Escolhi a Teoria da Relatividade porque acreditei que poderia destrinchar esse conceito tão complexo de forma que leigos conseguissem entender. Senti que era esse o assunto certo e logo já comecei minha pesquisa”, diz.

Ela consultou artigos científicos, livros e outras fontes para ter ideias de como elaborar o vídeo. Depois de onze rascunhos, decidiu como o trabalho se estruturaria. O passo seguinte era escolher uma locação para fazer as filmagens: Hillary descartou sua casa, por ser muito pequena, e a escola, por causa do barulho de obras e de sua timidez. Elegeu então um uma fazenda, a 22 quilômetros de sua casa.

Depois de todo o processo de captação de imagens e edição, o resultado ficou pronto apenas 1h30 antes do término do prazo para inscrição. Não é à toa que Hillary brinca e se define como “procrastinadora”. Ela já havia tentado ganhar o prêmio no ano passado, quando enviou o material a 10 minutos do fim das inscrições. “Pensando assim, não fui tão mal dessa vez”, escreve.

Hillary conta que, no colégio, se especializou em física, mas que “aprende muito melhor fora da escola”. Ela relata que aprendeu a mexer sozinha em programas de edição de fotografias e de vídeos e que já fez cursos de fotojornalismo. Unindo todas as suas áreas de interesse, Hillary criou um site para escrever sobre o que mais ama: ciência – na linguagem de uma menina de 18 anos, mesclando conceitos complexos e emojis.

Abaixo, assista ao vídeo que ela inscreveu no prêmio (em inglês):