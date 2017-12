OPERAÇÃO BOAS FESTAS Viaturas entregues pela Sejusp serão distribuídas entre 16 cidades Ao todo, foram investidos mais de R$ 4 milhões na compra dos veículos

As 71 novas viaturas entregues, nesta sexta-feira (8), pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para as Forças Policiais de Mato Grosso do Sul serão distribuídas entre 16 municípios. Ao todo, foram investidos pouco mais de R$ 4 milhões na compra dos veículos. Parte dos recursos é proveniente da arrecadação de multas no Estado.

Ao todo são 31 carros modelo Trailblazer e 40 motocicletas. Deste total, 22 serão destinados a Campo Grande. Os outros veículos vão para as cidades de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Corumbá, Deodápolis, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Rio Negro.

O comandante da Polícia Militar, Waldir Ribeiro Acosta, comentou que o diferencial deste ano é que todas as viaturas são novas.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os investimentos de R$ 4 milhões referem-se exclusivamente a compra das viaturas. Mas foram comprados também armamentos e radiocomunicadores. O investimento total feito em segurança, segundo ele, é de R$ 120 milhões.

OPERAÇÃO BOAS FESTAS

A entrega de viaturas foi feita durante o lançamento oficial da “Operação Boas Festas” que, este ano, terá participação de 1300 policiais militares.

Conforme o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) José Carlos Barbosa, o Barbosinha, “serão 400 policiais a mais para que a população de Campo Grande possa ter tranquilidade de fazer as compras e passeios para que os festejos natalinos e de final de ano ocorram com mais tranquilidade”, declarou.