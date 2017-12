PROGNÓSTICO Verão no Estado terá máxima de 37ºC

e umidade abaixo de 20% Umidade abaixo dos 30% é episódio raro nesse período em MS

O verão em Mato Grosso do Sul, que começa no dia 21 de dezembro, será marcado por temperatura de até 37ºC e umidade relativa do ar com índice abaixo de 20%. O prognóstico é do Laboratório de Geofísica da Anhanguera-Uniderp.

Logo no início da estação, os dias são mais longos que as noites, ou seja, amanhece cedo e escurece tarde. No fim do verão, há um equilíbrio com o mesmo número de horas para o dia e para a noite.

Pancadas de chuva forte com trovoadas, raios e rajadas de ventos são frequentes, especialmente durante à tarde.

Conforme a publicação, em janeiro e fevereiro, as máximas devem ultrapassar os 35ºC nas cidades localizadas a leste, norte e oeste do Estado. Em Campo Grande, mínimas devem variar entre 19ºC e 21ºC e máximas entre 29ºC e 32ºC.

Nestes meses, a incidência de radiação ultravioleta será alta. O uso de protetores solares, óculos escuros e chapéus é indispensável.

Haverá também períodos de estiagem, no fim do março, em que a umidade relativa do ar ficará abaixo de 20%. A média para o verão costuma variar entre 35% e 45%.

CHUVAS

Alerta de enchentes e inundações nos últimos dias de dezembro e primeira semana de janeiro, especialmente nas cidades localizadas na região centro-sul do Estado. O período chuvoso termina no dia 15 de março.