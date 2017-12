nova estação Verão em Mato Grosso do Sul terá

máxima de 39ºC e chuvas intensas Para o dia 24, já está prevista precipitação forte no Estado

O verão em Mato Grosso do Sul deve registrar temperatura máxima absoluta de até 39ºC, segundo prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas que costumam causar estragos no período, entre dezembro e fevereiro, ficarão dentro da média. Para janeiro, por exemplo, que é quando mais chove, o esperado é de 220 milímetros.

A estação começa às 14h28min (horário de Brasília) de amanhã e segue até às 13h15min do dia 20 de março de 2018.

Conforme prognóstico do instituto publicado ontem, a estação é caracterizada, normalmente, por temperaturas elevadas em todo o País, em função da posição relativa do Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, ou seja, chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade moderada à forte e descarga elétrica, em todas as regiões do Brasil.

Sobre Mato Grosso do Sul, o texto detalha que o período de transição entre o fim da primavera e os primeiros dias do verão é de “ocorrência de chuvas em forma de pancadas, descargas elétricas, vento com intensidade moderada à forte e possível queda de granizo”.

