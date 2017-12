Ensino Superior Universidade Federal abre seleção para transferência de cursos Aprovados deverão confirmar matrícula em fevereiro de 2018

Estudantes universitários interessados em transferir o curso para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), podem participar de um processo seletivo, com inscrições abertas entre os dias 4 e17 de dezembro.

No total serão oferecidas 3.956 vagas em 84 cursos de graduação da Cidade Universitária e nove campus da instituição no interior do Estado.

Segundo o edital UFMS/Prograd nº 193, podem participar da seleção, acadêmicos de outras instituições, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar, e portadores de diploma de graduação. Os aprovados poderão confirmar a matrícula já no próximo ano letivo, previsto para começar em fevereiro de 2018.

A ordem de ocupação das vagas obedecerá a seguinte ordem: candidatos inscritos na modalidade de ingresso por transferência de outras instituições, afins ao curso de origem. Em seguida serão escolhidos candidatos inscritos como estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar. Por fim, as vagas remanescente serão destinadas aos candidatos portadores de diploma de graduação.

Para Campo Grande, serão disponibilizadas 990 vagas, sendo 228 na área de Ciências Exatas e Da Terra, 19 em Ciências Biológicas, 253 para Engenharias, 39 nas Ciências da Saúde, 72 em Ciências Agrárias, 157 nas Ciências Sociais Aplicadas, 156 nas Ciências Humanas e 66 na área Linguística, Letras E Artes.

Em Ponta Porã existem 390 vagas, Aquidauana, 368 vagas; Corumbá, 563 vagas; Três Lagoas, 545 vagas; Coxim, 469 vagas, Paranaíba, 115 vagas, Chapadão do Sul, 137 vagas; Nova Andradina, 175 Vagas; e Naviraí, 204 vagas.

SERVIÇO

Detalhes das vagas oferecidas e para efetivar inscrições podem ser efetivados no site da Instituição.