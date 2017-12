Cassilândia UEMS abre processo seletivo para professores temporários A remuneração oscila entre R$ 1,156 mil e R$ 8,442 mil

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) vai selecionar docentes para aulas temporárias e cadastro de reserva na unidade de Cassilândia. O período de inscrição segue até o dia 20 de dezembro, das 8h às 16h, na Secretaria da Unidade de Cassilândia.

Segundo o site Dourados News, serão realizadas prova didática e prova de títulos. As vagas a serem preenchidas servirão para o ano letivo de 2018 podendo, no interesse da UEMS, serem prorrogadas por mais um ano.

Conforme edital, há vagas para professores das áreas de Letras - Língua Inglesa, Letras Língua Portuguesa, Letras - Literaturas, Matemática e Pedagogia. Os regimes de trabalho variam entre 20 horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, oito horas semanais em sala de aula e de 40 horas semanais, com obrigação de ministrar, no mínimo, 16 em sala de aula.

Já remuneração será fixada conforme a titulação e os valores variam entre R$ 1,156 mil e R$ 8,442 mil.