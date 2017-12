TIRO NO PEITO Homem morre por disparo acidental

de espingarda de chumbinho O suspeito disse não saber que arma estava carregada

Agnaldo Ferraz de Almeida, de 51 anos, morreu após ser atingido por tiro de espingarda de chumbinho, na manhã de hoje, em Três Lagoas. O suspeito de atirar contra o peito da vítima disse que “teria feito brincadeira”, sem saber que arma estava carregada.

Conforme o JPNews, o responsável por disparar a arma é amigo de Agnaldo e foi identificado como Ednilson Lossavaro. Ele deverá prestar esclarecimentos na delegacia.

A vítima chegou a ser socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local. Ednilson teria passado mal e foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora. O motorista trabalhava com transporte de estudantes, era casado e tinha dois filhos.