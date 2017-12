HOMICÍDIO Depois de briga, jovem de 25 anos é assassinado a tiros em Três Lagoas Polícia já tem informações sobre suspeito do crime, mas ele não foi preso

Jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Nova América, em Três Lagoas. O suspeito pelo crime já foi identificado pela polícia, mas ainda não foi localizado.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, por volta 22h, Sidney Martins de Oliveira saiu com um amigo e quando estava na Rua José Lopes Barbosa foi surpreendido pelo suspeito que atirou.

Testemunhas disseram à polícia que Martins e o criminoso tinham discutido no dia anterior. Na ocasião, o suspeito fez ameaças de morte contra o rapaz.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.