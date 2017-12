Infanticídio Corpo de bebê é encontrado dentro

de saco na entrada de bueiro Polícia Civil irá investigar o caso, registrado como infanticídio

Corpo de um bebê foi encontrado dentro de um saco plástico, próximo a um terreno baldio, na manhã de hoje. O caso ocorreu no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma gari, responsável pela limpeza pública, passava pelo local, quando viu um saco transparente, na entrada de um bueiro. O saco estava sujo de sangue e também guardava algumas roupas, por isso, o homem decidiu abrir para verificar o que era.

Logo que desembrulhou o saco, o rapaz se deparou com um pezinho e chamou as colegas para que elas confirmassem se realmente era um bebê. Juntos, eles abriram o saco e já encontraram a criança sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas apenas constatou o óbito. A perícia esteve no local para apurar as causas da morte. A Polícia Civil irá investigar o caso, registrado como infanticídio - aborto provocado pela gestante, com ou sem consentimento.

A funerária foi chamada e encaminhou o corpo do bebê para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Segundo o agente funerário, a criança era menino e aparentava ter nascido de oito meses.