Iniciativa estudantil Alunos lançam livro de receitas em Três Lagoas e decidem doar dinheiro à escola

Um grupo de 490 alunos da Escola Municipal Maria de Lourdes Lopes, de Três Lagoas, elaborou e lançou um livro de receitas e decidiu arrecadar dinheiro para investir na própria escola. Com 220 exemplares à venda, ao custo de R$ 20 cada um, a obra “Maria de Lourdes põe à mesa Receitas com Amor” traz receitas de doces e salgados.

De acordo com o site Jornal do Povo, o público consumidor deverá ser os pais e funcionários da escola.

O diretor da escola, Celso Maioli, explicou que o livro é fruto de um trabalho interdisciplinar em sala de aula, em que professores puderam desenvolver conteúdos voltados à leitura, escrita e matemática com todos os alunos, do pré-I ao 5º ano do ensino fundamental.

Ele conta que esse foi um projeto que envolveu desde professores, alunos, familiares e até funcionários. E ressalta: algumas receitas foram testadas em sala de aula para estimular os jovens em questões educacionais, envolvendo-os também com os familiares na escolha das melhores receitas a serem publicadas no livro.