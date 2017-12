Felpuda

Nos meios políticos, comentários são de que ex-cabeça coroada está acompanhando com grande interesse a situação do ministro Eliseu Padilha, também encrencado com a Justiça. Amigos de longa data, o resultado da situação de um dos braços direito do presidente Temer, como escapar das garras da lei, por exempo, poderá refletir na situação do dito-cujo por aqui. Resta esperar para conferir no que é que vai dar. Ester Figueiredo