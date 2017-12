PRF Traficante pula de carro em movimento

e é preso com mais de 1 t de maconha Além da droga, veículo que estava com traficante era roubado

Traficante, de 20 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso ontem (14), após tentar fugir da polícia com 1.332 quilos de maconha na rodovia BR-060, km 370, em Campo Grande. Criminoso pulou do veículo em movimento, tentou se esconder em uma mata, mas acabou preso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi dada ordem de parada ao condutor do veículo Toyota SW4, com placas aparentes de Rondonópolis (MT). Porém, ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade, pulou e tentou se esconder, mas foi capturado. Em vistoria no veículo, policiais encontraram vários tabletes do entorpecente.

Além da droga, um rádio telecomunicador foi encontrado. Aparelho era utilizado pelo traficante para se comunicar com batedores.

Policiais constataram que o veículo SW4 estava com sinais de adulteração e as placas eram de Cuiabá (MT), onde havia sido furtado no mês de setembro.

Traficante informou aos policiais que havia pego o veículo carregado com a droga em Ponta Porã e levaria até Campo Grande. Ele, a maconha e o carro foram levados até a delegacia de polícia.