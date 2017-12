Acidente de trabalho Trabalhador rural morre depois de cair

de mula em assentamento Vítima trabalhava no campo, quando animal pulou e ele caiu

O Trabalhador rural Altamir Alves da Costa, 48 anos, morreu depois de cair de uma mula, na manhã de hoje, no assentamento Santa Paula, localizado a cinco quilômetros de Bataguassu.

Conforme informações do site Da Hora Bataguassu, vítima estava montada no animal olhando o gado no campo, quando mula pulou e o trabalhador caiu e bateu a cabeça no chão.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Costa não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da equipe socorrista. Equipe da Polícia Civil também foi acionada para fazer os levantamentos.