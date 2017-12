Felpuda

Comentários de bastidores são de que disputa interna entre os dois braços direito lá onde os quatis costumam fazer seus passeios está da seguinte forma: um aposta em seus antigos companheiros de lida; o outro, por sua vez, nos agentes políticos dos municípios. Ambos têm o mesmo objetivo, mas a última palavra será dada pelo cabeça do imenso corpo administrativo, que, com os pés no chão, não vai poder se guiar pelo coração. A conferir. Ester Figueiredo