QUARTA-FEIRA Tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em MS Termômetros marcam mínima de 23ºC e máxima de 34ºC na Capital

O tempo hoje ficará parcialmente nublado, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões noroeste, norte e oeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperatura máxima no Estado será de 34ºC e mínima de 18ºC.

Possibilidade de chuva em áreas isoladas durante à tarde em Campo Grande. A temperatura deve variar entre 21ºC e 30ºC.

Manhã de sol em Dourados e à tarde céu com poucas nuvens. Termômetros marcam mínima de 23ºC e máxima de 34ºC.

O dia amanhece ensolarado e com poucas nuvens em Corumbá. Possibilidade de chuvisco durante à tarde. A temperatura deve variar entre 24ºC e 29ºC.