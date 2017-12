Acidente de trânsito Morador de MS morre em colisão envolvendo três caminhões em SP Irmãos da vítima estavam no caminhão e ficaram feridos

Matheus Muniz, 20, morador de Paranaíba, morreu após acidente envolvendo três caminhões, na madrugada de ontem (6), na rodovia Presidente Dutra, km 145 em São José dos Campos, São Paulo. Irmãos da vítima que estavam no caminhão ficaram feridos e foram socorridos.

De acordo com informações do JP News, por volta de 1h, três caminhões colidiram um atrás do outro, provocando engavetamento. Equipes de resgate foram até o local para socorrer as vítimas e, conforme o Corpo de Bombeiros, um dos caminhões carregava 37 mil fogos de artifício, que com o impacto, explodiram e espalharam dentro da cabine onde os irmãos estavam.

Matheus saiu de Paranaíba e carregava a carga até o Estado do Rio de Janeiro. Vítimas chegaram a ser socorridas, mas Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os irmãos foram socorridos e encaminhados até o Hospital da Vila Industrial, em São Paulo.

O outro condutor do caminhão envolvido no acidente também foi socorrido e levado até o pronto-socorro da Vila, enquanto o terceiro motorista fugiu do local do acidente.

A rodovia foi interditada por 1 hora e a carga foi retirada. Em seguida, os veículos foram removidos e a rodovia foi limpa.