TEMPO Sol vai predominar no final de semana

em Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, a temperatura hoje varia entre 21ºC e 32ºC

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira é de tempo instável com pancadas de chuvas no noroeste e norte do Estado. Os termômetros marcam mínima de 20ºC e máxima de 34ºC.

Em Campo Grande, previsão é de sol e muitas nuvens no período da manhã. Pancadas de chuva devem atingir a cidade à tarde e à noite. A temperatura varia entre 21ºC e 32ºC.

Pancadas de chuva devem ocorrer também na cidade de Ponta Porã que hoje terá mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.

A partir de amanhã, o sol deve predominar em Mato Grosso do Sul.