Carbonizado Sobrinho é preso por morte de

ex-presidente da OAB Parente da vítima foi preso hoje pela manhã

Homem preso hoje pela manhã, suspeito de matar Severino Alves de Moura, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Aquidauana, é sobrinho da vítima. A informação foi confirmada pelo delegado de Anastácio, Antonio Ribas, que investiga o caso.

O delegado não informou a identificação do suspeito. No entanto, confirmou que ele está sendo ouvido na delegacia de Polícia Civil da cidade. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Conforme o site O Pantaneiro, o homem estava com um galão de gasolina na carroceria de uma Toyota Hilux de cor branca. No momento em que viu a viatura da Polícia Civil se aproximar, ele teria corrido, o que aumentou as suspeitas dos policiais.

MORTE

O corpo do advogado foi encontrado carbonizado. Fato aconteceu ontem à noite, na altura do km 14 da BR-419, No município de Anastácio. Veículo da vítima, caminhonete Hilux, ficou destruído.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 22h20 de ontem para atender a uma ocorrência de incêndio. No local, socorristas se depararam com a caminhonete incendiada.

Ao combater as chamas, militares constataram que havia uma pessoa no interior do veículo. Corpo foi levado para o Instituto Médico Odontológico (Imol) e então Severino foi reconhecido por familiares.

Parentes informaram que, devido ao aumento de casos de furto de gado, o advogado costumava dormir na fazenda, localizada nas proximidades do local do crime.