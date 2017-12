Perpétuo Socorro Sob protesto da bancada evangélica, lei que institui padroeira do Estado é aprovada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi escolhida padroeira

Projeto de lei que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de Mato Grosso do Sul foi aprovado, por maioria de votos, em 1ª e 2ª votação, na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Houve debate antes da votação e projeto segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Autor da proposta, deputado Paulo Siufi (PMDB) pediu que a matéria fosse colocada para ser votada junto com o pacotão de projetos que estavam sendo apreciados na sessão. Presidente da Casa, Júnior Mochi (PMDB), aceitou o pedido e incluiu o texto para votação, o que gerou protestos da bancada evangélica.

Herculano Borges (PSD), foi um dos contrários ao projeto e pediu adiamento da votação.

“Essa discussão tem que ser respeitada, muitos evangélicos reclamaram para mim e disseram que não querem a santa como padroeira porque a crença deles é diferente. Isso tem que ser respeitado. Respeito os católicos, mas existem pessoas que não são católicas mas que são sul-matogrossenses. O estado não é laico?”, disse.

O deputado Zé Teixeira (DEM) também foi contra a matéria ser votada no Legislativo, mas no fim o seu parecer foi favorável. “Esse projeto é inócuo, isso não muda nada para vida de ninguém e sem contar que cada cidade já tem sua padroeira”, criticou.

Mochi pediu para que deputados que fossem contrários a matéria ficassem sentados para demonstrar que votaram contra e deputados que eram a favor deveriam ficar de pé.

Doze deputados se colocaram de pé e apenas seis permaneceram sentados durante a primeira votação. Quando a matéria foi para segunda votação, a maioria dos deputados já não estava em plenário porque todos os projetos seriam votados simbolicamente.