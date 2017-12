ALAGAMENTO Situação de Miranda ainda preocupa e 20 famílias continuam desalojadas De acordo com previsão do tempo, pode chover forte neste domingo (10)

A situação do município de Miranda continua preocupante. De acordo com a defesa civil, as próximas estratégias em relação as 20 famílias desalojadas só poderão ser analisadas após o clima se estabilizar e as chuvas cessarem.

Apesar de o nível do rio Miranda apresentar baixa de 48 centímetros desde ontem (09), a situação ainda é preocupante pois a previsão para este domingo (10) ainda é de pancadas de chuva em toda a região.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-INPE) a probabilidade de as chuvas continuarem é de 80%, com variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas na região que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima é de 36º.

As 20 famílias continuam abrigadas em repartições públicas de Miranda e em escolas, aguardando a nova previsão do tempo para saberem as próximas estratégias a serem adotadas.

Apesar do problema ainda não ter sido estabilizado, a previsão do tempo para a próxima semana é de sol, céu claro e com poucas nuvens. Só no meio da semana, lá por quinta-feira (14), o céu poderá ficar parcealmente nublado se estendendo até o próximo sábado (16).

“Como houve inundação será preciso realizar um trabalho conjunto das secretarias de assistência social e saúde do município, para verificar se os locais oferecem condições de moradia. Quando ocorrem as inundações, os riscos de doenças são muito altos”, pontuou a assessoria de imprensa da defesa civil.

No dia 1º de dezembro a marca foi de 7,16 metros, porém, a situação ficou ainda mais perigosa alcançando 7,70m. Neste sábado (09), o nível caiu para 7,22m e a informação monitorada pela defesa civil é de que continua chovendo na cabeceira do do rio Miranda, bem como nos seus principais afluentes.

*Colaborou Aline Oliveira