Sidrolândia Polícia encontra ossada humana

em fossa de assentamento Ossos podem ser de rapaz que está desaparecido há oito meses

Ossada humana foi encontrada hoje pela manhã, em um assentamento rural de Sidrolândia. A polícia suspeita que os ossos sejam de um rapaz, de 25 anos, que está desaparecido há cerca de oito meses.

Conforme o delegado Carlos Eduardo Trevelin Millan, no mês de outubro, familiares do jovem procuraram a polícia para registrar o desaparecimento dele. Uma irmã contou que a vítima era usuária de drogas e tinha pouco contato com a família, mas como não o viam há cerca de cinco meses, estavam preocupados.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e em buscas na propriedade onde o rapaz morava, encontrou vestígios de que ele poderia estar enterrado numa fossa.

Como o local estava tomado por marimbondos, os policiais precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros, que passou a noite retirando os insetos da fossa. Hoje pela manhã, uma equipe de peritos e investigadores cavou o local e encontrou a ossada.

"Tudo indica que a a ossada pertence a uma pessoa adulta e de estatura média alta, o que condiz com a pessoa desapareceu", explicou o delegado.

Os ossos serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde deve passar por exames que indiquem a identificação e a causa da morte. Junto a ossada, a polícia apreendeu peças de roupas e uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Os objetos foram encaminhados para perícia.