TEMPO Sexta-feira amanhece com sol forte e máxima prevista é de 38ºC Previsão é de pouca possibilidade de chuvas isoladas à tarde

Esta sexta-feira (15) amanheceu com sol forte em Campo Grande e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que a temperatura máxima chegue aos 38ºC em Mato Grosso do Sul. A mínima prevista é de 19ºC.

De acordo com a previsão do instituto, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no norte do Estado. As demais áreas devem permanecer parcialmente nubladas com fraca possibilidade de pancadas de chuvas isoladas à tarde.

Na Capital, o dia deve ser de calor com máxima de 34ºC e mínima de 23ºC. A previsão é de que o tempo fique nublado, mas com pouca possibilidade de chuvas isoladas à tarde.