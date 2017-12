SES Sem repasse do Estado, hospital Nosso Lar deixa de receber pacientes do interior Secretaria de Estado de Saúde deveria repassar por mês R$ 150 mil

Sem o receber o repasse mensal do Governo do Estado o hospital Nosso Lar, especializado em doença psiquiátricas, não está mais aceitando os pacientes de cidades do interior. Dos leitos, 28 eram destinados para pacientes do interior encaminhados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a unidade, o Estado pagou há dois dias os valores referentes aos meses de agosto e setembro, mas ainda está em débito com o custeio de outubro e novembro.

O hospital tem 120 leitos públicos, mas estava atendendo em quantidade reduzida por conta de problemas financeiros. Em 2016, as vagas de internação do SUS caíram para 70.

Este ano, na renovação dos convênios com o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, a disponibilidade de vagas passou a ser de 51 pacientes, sendo 28 para o Estado e 23 para o município.

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) repassa R$ 158 mil para a unidade por mês, sendo R$ 88 da fonte um e R$ 70 mil de verba do Ministério da Saúde para média e alta complexidade. A Secretaria de Estado de Saúde deveria repassar por mês R$ 150 mil.

Através da assessoria de imprensa, a SES alegou que já fez o repassar dos valores em atraso a unidade.