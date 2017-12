TEMPO Segunda-feira será de calor no Estado

com termômetros marcando até 36ºC A temperatura mínima será de 23ºC em Dourados e de 24ºC em Corumbá

Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Campo Grande, com termômetros marcando mínima de 19ºC e máxima de 33ºC. A previsão é do Climatempo.

Dia de sol com algumas nuvens também em Dourados. A temperatura deve variar entre 23ºC e 35ºC.

Na Capital do Pantanal, Corumbá, a mínima será de 24ºC e a máxima de 35ºC. Em Ponta Porã, a temperatura varia entre 23ºC e 33ºC.

Sol com algumas nuvens também em Três Lagoas e não há previsão de chuva para a cidade. A temperatura mínima será de 22ºC e máxima de 36ºC.