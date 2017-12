tempo Sábado terá calor, temperatura

de até 38ºC e chuva pelo Estado Previsão é de tempo nublado e pancadas à tarde em MS

Sábado amanheceu com muito calor em Campo Grande, mas há previsão de chuva à tarde, o que pode amenizar as altas temperaturas da última semana, com umidade chegando a 85%.

Conforme dados do Climatempo, a temperatura atual é de 25ºC, podendo chegar a 32ºC no decorrer do dia. No interior do Estado, chega a 38ºC.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde, no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. A umidade pode chegar a 90%.