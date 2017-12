tempo Sábado amanhece com céu parcialmente nublado e chove à tarde em MS Previsão também indica chuvas na Capital

O dia amanheceu com céu claro em Mato Grosso do Sul e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em Campo Grande no período da tarde. No interior também deve chover.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura hoje varia entre 22ºC e 34ºC na Capital.

Nas cidades do interior os termômetros devem marcar mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.