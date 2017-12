TEMPO Quarta-feira marcada por sol e chuvas rápidas em Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas, mínima de 25ºC e máxima de 34ºC

Quarta-feira de sol com algumas nuvens em Campo Grande com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Sol com algumas nuvens também em Dourados em que a temperatura deve variar entre 24ºC e 33ºC. Em Três Lagoas, mínima de 25ºC e máxima de 34ºC.

Em Corumbá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Tempo firme durante à noite. Os termômetros marcam mínima de 24ºC e máxima de 34ºC. As informações são do Climatempo.