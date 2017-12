Prisão temporária Quadrilha procurada por furto a banco

em MS é presa no interior paulista Contra eles haviam mandados de prisão temporária

Quadrilha procurada por furtar mais de R$ 200 mil de um banco em Mato Grosso do Sul foi presa na noite de ontem, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Três homens e uma mulher são suspeitos de crime ocorrido em agência bancária de Chapadão do Sul.

De acordo com o site Diário da Região, policiais militares faziam patrulhamento no Jardim Alto Alegre, quando visualizaram um veículo Gol, que estava estacionado às margens da BR-153 por problemas mecânicos .

Foi feita abordagem e, durante verificação da documentação do automóvel, policiais suspeitaram do grupo e reconheceram alguns dos integrantes como possíveis autores de roubo. Dentro do veículo foram encontrados e apreendidos R$ 4,3 mil em dinheiro e três celulares.

Suspeitos, de 21, 23, 27 e 38 anos foram encaminhados à Central de Flagrantes e, em contato com a polícia de Mato Grosso do Sul, foi confirmado que os quatro eram procurados na região de Costa Rica e Chapadão do Sul por furto a banco. Contra eles havia mandado de prisão temporária expedidos pela justiça.

Todos foram encaminhados para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Boletim de ocorrência foi registrado na polícia paulista como captura de procurado.

FURTO A BANCO

Em Chapadão do Sul, crime aconteceu no dia 3 de dezembro. Criminosos subiram pelo telhado de uma agência do Bradesco, desligaram o sistema de alarma e, com o uso de maçaricos, abriram o cofre e levaram todo o dinheiro que estava armanezado, que ultrapassava R$ 200 mil.

Enquanto ocorria o furto, outra agência do Bradesc, localizada a 700 metros de onde houve o caso, teve o alarme acionado.