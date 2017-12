Diversos calibres PRF prende três tentando levar armas e 1.260 munições para o Rio de Janeiro Armamento foi comprado em Pedro Juan Caballero

Três homens foram presos tentando levar cinco armas e 1.260 munições de diversos calibres do Paraguai para o Rio de Janeiro, passando por Mato Grosso do Sul. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio Brilhante, na noite de sexta-feira (8).

Conforme a PRF, em ação da Operação Égide Fronteira, os policiais abordaram ônibus interestadual que fazia a linha entre Ponta Porã e São Paulo. Percebendo o nervosismo de três passageiros, que não davam informações precisas sobre a viagem, os policiais verificaram a bagagem e encontraram várias munições e duas armas foram apresentadas com a numeração raspada. Os passageiros informaram que não têm o registro das armas.

Ainda desconfiada que poderia ter mais armas no ônibus, a equipe continuou a vistoria, quando encontrou dentro de uma bolsa duas espingardas calibre 12 desmontadas e com a numeração raspada, uma pistola 9 milímetros, também com a numeração raspada, e várias outras munições de calibre 9 milímetros, .40 e calibre 12.

Os homens disseram à polícia que compraram todo o armamento em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e pretendiam levar tudo para o Rio de Janeiro, aonde moram. Eles disseram que estão sendo ameaçados por traficantes e precisavam das armas para se defender.

Os três passageiros foram presos em flagrante e encaminhados, junto com as armas e as munições, para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados e poderão responder por tráfico internacional de arma de fogo e associação criminosa.