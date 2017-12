NAVIRAÍ Jovem tenta pegar carona

por 120 km em traseira de caminhão Equipe da PRF flagrou viagem e parou veículo

Um jovem de 25 anos foi flagrado na tarde da última quinta-feira (7) pendurado na traseira de um caminhão em movimento, no km 124 da BR-163, município de Naviraí.

Ele foi flagrado por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia ronda na rodovia. Foi dada ordem de parada ao veículo e o motorista acatou à ordem.

Depois que o caminhão parou no acostamento, o "viajante" desceu e foi questionado pelos policiais rodoviários federais. Ele afirmou que pediu carona ao caminhoneiro para chegar até o munícipio onde morava, que é Japorã, distante distante 120 quilômetros de Naviraí, onde ele subiu na traseira da carreta.

Os policiais acionaram a equipe de resgate da CCRMS Vias, concessionária responsável pela rodovia. Uma ambulância o encaminhou até o Hospital Municipal de Naviraí. Ele não tinha lesões aparentes. Não foi divulgado se o motorista do caminhão estava de acordo com a viagem do jovem.