Tráfico de drogas PRF apreende mais de uma tonelada

de maconha em Corolla roubado Suspeitos tentaram fugir em um táxi, mas foram presos

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha em um Toyota Corolla roubado, na manhã de hoje, na BR-267, em Guia Lopes da Laguna. Dois suspeitos tentaram abandonaram o carro e tentaram fugir, mas foram presos pouco tempo depois.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina em frente a unidade operacional do município, policiais visualizaram que o Corolla trafegava em alta velocidade e o motorista fez uma manobra brusca ao ver o bloqueio, desrespeitou ordem de parada e, na fuga, jogou o veículo em direção a equipe policial.

Carro foi encontrado abandonado cerca de 700 metros a frente da unidade da PRF. Dentro do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 1.040 quilos da droga, um rádio telecomunicador, duas placas veiculares de Governador Valadares (MG), uma mala com roupas e documentos de dois rapazes, de 18 e 17 anos.

Polícia Militar foi informada sobre o caso e conseguiu abordar um táxi em Jardim, com dois homens que tinham como destino a cidade de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. Suspeitos admitiram que estavam no Corolla e disseram que pegaram o carro já carregado com a droga em Bela Vista e o levariam até Campo Grande, onde receberiam pelo serviço.

Veículo estava com adulteração nos sinais identificadores e tinha registro de roubo no Rio de Janeiro, na data de 22 de outubro de 2017.

Os suspeitos, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.