Tráfico de armas PRF apreende arsenal em ônibus que faz linha Ponta Porã/ São Paulo Entre as armas havia duas espingardas calibre 12 e pistolas 9mm

Cinco armas e 1,2 mil munições foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de ontem, na BR-163, em Rio Brilhante. O arsenal estava num ônibus que faz a linha Ponta Porã/ São Paulo, porém, o destino do material era o Rio de Janeiro.

Conforme a PRF, a ação é parte da Operação Égide Fronteira-MS. Uma equipe fiscalizava a rodovia, quando abordou o ônibus interestadual. Os policiais desconfiaram da inquietação de três passageiros. Um de 29 anos, na poltrona 37, outro de 28 anos, sentado na poltrona 31, e um terceiro passageiro, de mesma idade do segundo, na poltrona 27. Nenhum deles deu informações precisas acerca da viagem.

A polícia então decidiu verificar os pertences destes passageiros, quando encontrou várias munições na bolsa de um deles. Questionado se estavam armados, os outros dois informaram portar arma de fogo, porém sem o registro. As duas armas apresentadas estavam com a numeração raspada.

A equipe policial desconfiou de que no ônibus poderia ter mais armas ou munições e continuaram com verificação minuciosa no veículo. No último banco do ônibus, os policiais encontraram dentro de uma bolsa, embalados de forma a não chamar a atenção, duas espingardas calibre 12 desmontadas e com a numeração raspada; três pistolas 9 milímetros, também com a numeração raspada, e 1,2 mil munições de diversos calibres, sendo: 900 munições calibre 9mm; 100 munições calibre .40 (restrito) e 260 munições calibre 12.

Sobre as armas e as munições, os homens declararam que compraram em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e pretendiam levá-las até o Rio de Janeiro/RJ, cidade em que moram. Eles informaram que estão sendo ameaçados por traficantes e precisam das armas para se defender.

Os três passageiros, que não tiveram a identificação divulgada, foram presos em flagrante e encaminhados, junto com as armas e as munições, para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, e poderão responder por tráfico internacional de arma de fogo e associação criminosa.