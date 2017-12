Tráfico PRF apreende 3 toneladas de droga que saiu de MS com destino ao Paraná Carga ilegal era transportada em uma carreta bitrem, embaixo de grãos de milho

Carregamento de três toneladas de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A droga teria saído de Mato Grosso do Sul, mas foi interceptada durante a Operação Égide -desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Conforme o Ministério, a carga ilegal era transportada em uma carreta bitrem, sob uma carga de grãos de milho. O veículo foi abordado na BR-277, em frente à Unidade São Luiz do Purunã. Diante do nervosismo do motorista, de 44 anos de idade, a equipe da PRF decidiu fazer uma fiscalização minuciosa nos dois semirreboques, quando acabou por localizar os fardos, escondidos em meio ao milho.

O motorista foi preso em flagrante. Segundo ele, o total da droga seria de 3,6 toneladas. Aos policiais rodoviários federais, o preso disse que saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino Paranaguá (PR). A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

ÉGIDE

A Operação Égide integra as ações do Plano Nacional de Segurança Pública, conta com a parceria da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ) e é desenvolvida desde 10 de julho deste ano. O objetivo da operação é reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e produtos contrabandeados, especialmente os que têm como destinos os grandes centros do país.

As ações acontecem em três etapas simultâneas: nas rodovias federais que cruzam estados de fronteira (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul); nos grandes corredores rodoviários (Goiás, São Paulo e Minas Gerais); e no Rio de Janeiro.

Mais de 130 toneladas de maconha já foram apreendidas,nos 150 dias de operação, em oito estados do Brasil. A iniciativa também já resultou na prisão de 8.410 pessoas e na apreensão de 3,2 toneladas de cocaína e crack, 590 armas de fogo e 102.389 munições e 1.782 carros roubados.