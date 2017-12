Alvarás Prefeitura divulga nome de 161 mototaxistas habilitados para alvarás Condutores têm cinco dias úteis para apresentar documentação necessária

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (8) o nome dos 161 novos mototaxistas que estão habilitados para conseguir permissão do transporte individual de passageiros. Ao todos 165 participaram da seleção e a administração municipal tem 148 vagas.

De acordo com o Executivo, as propostas foram enviadas no dia 23 de outubro e os selecionados ainda devem levar documentos originais de habilitação para confrontar com os já habilitados, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30 no Departamento de Compras e Licitação (Dicom).

Os habilitados têm cinco dias úteis para apresentar a documentação necessária ou serão excluídos do processo. A lista completa dos habilitados está nas páginas 19 e 20 do Diogrande. O processo de licitação envolve a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), Dicom.

A Dicom fica localizada na Avenida Afonso Pena, n° 3.297, Paço Municipal, em Campo Grande.