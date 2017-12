Naviraí Prefeitura de Naviraí realiza

leilão público na próxima semana Serão leiloados veículos, mobiliário e eletrodomésticos

Acontece na próxima quinta-feira (21), no Parque de Exposições Tatsuo Suekane, leilão público presencial para a venda de bens móveis na cidade de Naviraí.

Conforme o site Sulnews, os interessados poderão comparecer ao local das 8h às 17h para conferência dos objetos. A descrição dos bens móveis diversos, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a comissão responsável através do fone: (67) 3409-1500.

Segundo informações do edital, podem participar e oferecer lances no leilão todos aqueles que preencham os requisitos estabelecidos, tanto pessoas físicas ou jurídicas, munidos de RG e CPF; se empresas, cópia do contrato social e cartão do CNPJ. Os lances começam a partir do valor avaliado e o vencedor habilitado terá que efetivar pagamento à vista.

Ainda segundo o edital, será de responsabilidade do arrematante as providências de retirada do lote adquirido do local onde se encontra, bem como reformas, remoção, fretes e despesas com transferência e/ou regularização de documentos, impostos, etc. e todas as ações decorrentes da efetivação da propriedade em seu nome.

Serão leiloados caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas, escrivaninhas, mesinhas, computadores, fogões, equipamentos hospitalares, ventiladores e muitos outros objetos, todos relacionados no edital.

Há caminhões com lance a partir de R$ 10 mil, caso de um VW 14.140 tipo basculante; também um Doblo 2010 por R$ 3,6 mil; Gol cinza 2002 por R$ 3,5 mil. O edital completo pode ser pesquisado neste link.

Integram a comissão responsável pelo leilão: Ramão Derlam Souza, Francisco Coelho de Aquino e Adriano José Silvério.

Colaborou: Rodolfo César.