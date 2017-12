DIOGRANDE Prefeitura abre licitação para iluminação

pública da Avenida Euler de Azevedo Iluminação será tipo ornamental e a certame por menor preço

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (18) um aviso de licitação para a contratação de serviço para implantação da iluminação pública da Avenida Euler de Azevedo.

De acordo com a publicação, a iluminação será tipo ornamental e a licitação será por menor preço e sob-regime de “empreitada por preço unitário”. As empresas interessadas poderão obter as especificações e bases da licitação na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A documentação e a proposta devem ser entregues às 8h do dia 9 de janeiro de 2018, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena, n.3297. A Sisep fica na BR 163, km 2,5, saída para São Paulo