Rede de controle Portais de transparência de MS têm a melhor média em 4 anos, aponta MPF Nesse ano, houve uma alta de 53,85% entre a primeira e a última avaliação

A Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso do Sul divulgou hoje (7) a média do 4º Ranking Estadual dos Portais da Transparência, elaborado a partir da avaliação feita em novembro, dos sites dos 79 municípios e do governo do Estado. Esse ano, a média atingiu 7,9, considerada a maior em quatro anos.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), ação foi realizada em razão da necessidade de incentivar maior publicidade na administração pública e o controle social das receitas e despesas, prevenindo a corrupção.

O Índice Estadual de Transparência, que é a média das notas dos municípios em uma escala de 0 a 10 teve alta significativa, comparado aos anos anteriores.

Em 2015, o MPF realizou a primeira avaliação e a média dos municípios do Estado ficou em 3,61. Na segunda avaliação, em 2016, a média atingiu 5,25 e a terceira realizada no mesmo ano chegou a 7,04. Em 2017, houve alta de 53,85% entre a primeira e a última avaliação.

Ainda de acordo com o MPF, essa melhoria é atribuída à ampla publicidade dada às avaliações e às ações adotadas após cada uma delas. Em 2016, foram expedidos 80 recomendações e 57 ações civis públicas contra os municípios, visando o cumprimento das regras de transparência. As mesmas medidas foram adotadas contra o Estado.

A nota técnica com o ranking completo dos pontos avaliados está disponível para consulta no site do MPF.