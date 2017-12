Inaugurado hoje Presídio é ampliado com novas 144 vagas

e sistema de videomonitoramento Capacidade do presídio de Ponta Porã foi ampliada em 80%

Governo do Estado inaugurou hoje 144 novas vagas no Estabelecimeno Penal de Segurança Média Ricardo Brandão, em Três Lagoas. Unidade, de regime fechado e masculino, passou por obras de ampliação e teve a capacidade aumentada em 80%.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a ampliação foi realizada com mão de obra dos próprios detentos e os tijolos usados foram feitos no presídio.

Foram construídas as novas vagas e um corredor de segurança para acesso ao novo módulo de saúde da unidade, que também foi reestruturado.

Além disso, foram inaugurados o sistema de videomonitoramento por câmeras, salas de videoaudiências judiciais e refeitório para os agentes penitenciários.

Obras foram realizadas em parceria entre o Goveno do Estado, Agepen, Ministério Público, Prefeitura de Ponta Porã e o Conselho da Comunidade, que doou uma câmera modelo speed dome para o sistema de videomonitoramento.