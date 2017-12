CARBONIZADO Preso suspeito de matar ex-presidente da OAB Advogado foi encontrado carbonizado dentro de veículo

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso hoje pela manhã, suspeito de matar Severino Alves de Moura, ex-presidente da Ordens dos Advogados do Brasil (OAB) em Aquidauana. A prisão foi no bairro Alto, no município.

Conforme o site O Pantaneiro, o homem tem ligação direta com a vítima e estaria com um galão de gasolina na carroceria de uma Toyota Hilux de cor branca. No momento em que viu a viatura da Polícia Civil se aproximar, ele teria corrido, o que aumentou as suspeitas dos policiais,

O suspeito será ouvido pelo delegado Antonio Ribas, de Anastácio, para prestar esclarecimentos sobre o fato.

A OAB/ MS divulgou nota cobrando rigor na apuração da morte. A Ordem exige imediata apuração dos fatos, para identificar as circunstâncias e os possíveis autores do crime. “É inadmissível uma situação desse jaez que preocupa toda comunidade jurídica, principalmente na condição de que ele foi presidente da subseção e o crime pode estar ligado diretamente ao exercício de sua profissão”, salientou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

MORTE

O corpo do advogado foi encontrado carbonizado. Fato aconteceu ontem à noite, na altura do km 14 da BR-419, No município de Anastácio. Veículo da vítima, caminhonete Hilux, ficou destruída.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 22h20 de ontem para atender a uma ocorrência de incêndio. No local, socorristas se depararam com a caminhonete incendiada.

Ao combater as chamas, militares constataram que havia uma pessoa no interior do veículo. Corpo foi levado para o Instituto Médico Odontológico (Imol) e então Severino foi reconhecido por familiares.

Parentes informaram que, devido ao aumento de casos de furto de gado, o advogado costumava dormir na fazenda, localizada nas proximidades do local do crime.

Inicialmente, polícia trabalha com a hipótese de acidente de trânsito, mas outras linhas de investigações não estão descartadas porque veículo não apresentava sinais de colisão.