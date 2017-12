PEGOU FOGO Polícia investiga queda de avião monomotor em fazenda Aeronave caiu na Fazenda Macuco, em Eldorado

A Polícia Civil investiga a queda, seguida de explosão, de uma aeronave na Fazenda Macuco, zona rural do município de Eldorado, região Sul do Estado, no último domingo (3). No monomotor havia três passagairos, mas ninguém ficou ferido.

Conforme a Polícia Civil, o avião caiu logo após a decolagem, ainda perto da pista de pouso e pegou fogo. Na aeronave estavam o piloto, identificado como Amauri Junior Vicente Santos, além da esposa e o filho do casal. Os três saíram ilesos do acidente.

Quando a polícia chegou ao local, os três já não estavam. O administrador da fazenda informou que a pista tem 980 metros e é homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O delegado responsável pelo caso tentou contato com o piloto, para que ele pudesse prestar esclarecimentos, mas o sogro informou que ele havia ido embora para Maringá, no Paraná.

A aeronave, que tinha como prefixo PR-OTO, está em nome da empresa Infinity Serviços LTDA, organização logística do transporte de carga.