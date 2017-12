INVESTIGAÇÃO Polícia identifica jovem

assassinado com facada no pescoço Celso Gonçalves da Costa, de 43 anos, foi preso e confessou o crime

Identificado como Fernando Henrique Nascimento Soares, de 24 anos, o jovem que foi morto com um golpe de faca no pescoço na tarde de hoje no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O agressor, Celso Gonçalves da Costa, de 43 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime.

O caso aconteceu em conjunto de casas localizado na Rua José Barnabé de Mesquita, quando Gonçalves pegou uma faca com lâmina de 30 centímetros e acertou a vítima. Aparentemente, não houve discussão ou briga entre eles.

As polícias Militar, Civil e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados. Quando chegaram ao local, Nascimento já estava morto.

Gonçalves disse aos policiais que matou Nascimento porque ele estava se masturbando perto dele.

Em entrevista na tarde de ontem, o delegado que atendeu a ocorrência, Gomides Ferreira dos Santos, da 7ª Delegacia de Polícia, informou que, aparentemente, “o agressor tem problemas psicológicos, mas sabe o que está fazendo”, finalizou.