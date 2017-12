Tráfico de drogas Polícia apreende 2,4 toneladas

de maconha em carreta bitrem Traficante que não teve a identidade divulgada foi preso em flagrante

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na tarde de ontem (15), 2,4 toneladas de maconha em carreta bitrem com dois semirreboques que transportava milho, na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Condutor da carreta que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante.

Segundo informações do Porã News, o condutor da carreta bitrem Fiat Iveco com placas de Santa Catarina, foi abordado pelos policiais e, após entrevista, entrou em contradição sobre a carga do veículo. Policiais decidiram vistoriar a carreta. Abaixo da carga de milho, foram encontrados vários tabletes de maconha.

Traficante foi preso e encaminhado com o entorpecente e a carreta até a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, onde será autuado por tráfico de drogas.