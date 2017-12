Posse Pedro Chaves é novo imortal

da Academia de Letras em MS Senador ocupa a 19ª cadeira, que era de Maria da Glória Sá Rosa

O senador Pedro Chaves tomou posse como imortal na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Ele foi eleito em assembleia em junho e, ontem, assumiu a cadeira nº 19, anteriormente ocupada pela escritora Maria da Glória Sá Rosa, e que tem como patrono João Guimarães Rosa.

A abertura teve participação dos cantores e compositores Celito e Gilson Espíndola.

Pedro Chaves é educador, senador da República, palestrante, articulista e escritor, autor do livro “Vencendo Desafios” (obra autobiográfica com 276 págs) e centenas de pronunciamentos e palestras (materiais compendiados em volumes editados). É membro do Instituto Histórico e Geográfico de MS, Conselheiro do Instituto Sul-Mato-Grossense de Ensino Superior, diplomado em Economia (pela Unicamp), tem curso de formação educacional universitária na Universidade de Michigan-USA. É doutor Honoris Causa pelo Centro Universitário de Brasília.