Investigação Pai não atende celular e filhos

o encontram morto a tiros em casa Bombeiros foram acionados, mas homem já estava morto

Jamil Balduíno Machado, de 63 anos, foi assassinado a tiros e corpo encontrado pelos filhos. Homicídio aconteceu ontem à noite, na residência da vítima localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro de Paranaíba.

Desconfiados porque Jamil não atendia as ligações no celular, os filhos então foram até a casa do pai, ocasião em que encontraram a vítima caída no chão, baleada. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou no local o homem não apresentava mais sinais de vida.

Não havia ninguém na casa e os filhos relataram à polícia que o pai mantinha relacionamento com uma mulher, que, após a descoberta do crime, não foi mais encontrada. Investigadores da Polícia Civil apuram o caso.