BR-163 Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 6 anos em Rio Brilhante Menina reclamava de dores no órgão genital

Homem, 43, foi preso nessa semana suspeito de estuprar a enteada de seis anos, no último domingo (17), em Rio Brilhante. A prisão foi feita na casa do autor, na BR-163, por equipes das polícias Militar, Civil e também estava presente equipe do Conselho Tutelar. As informações são do site Rio Brilhante em Tempo Real.

O conselho tutelar foi acionado por uma pastora que conhecia a criança e informou que a menina reclamava de dores no órgão genital. Ainda conforme o site, a pastora fez algumas perguntas à criança que contou detalhes do que o padrasto fazia com ela. Não há informações sobre a mãe da menina.

Vítima foi levada até o Hospital de Rio Brilhante para procedimentos médicos. O autor foi levado até a Delegacia de Polícia Civil, onde será transferido para o presídio local. Caso ainda está sendo investigado.