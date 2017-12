Ponta Porã Orçamento Público de Ponta Porã para 2018 será de R$ 282 milhões O Poder Executivo Municipal deverá aplicar de mais de R$ 2 milhões em áreas prioritárias

Os vereadores de Ponta Porã aprovaram projeto de lei sobre orçamento do muniípio para o ano que vem. Aprovada por unanimidade, a matéria estabelece que a Prefeitura de Ponta Porã terá R$ 282.009.000,00 para promover investimentos nos mais diversos setores da administração pública municipal.

Segundo o site pontaporainforma, a principal matéria na pauta da 40ª sessão ordinária do ano foi a votação do projeto de lei que estima receita e fixa despesas do município para 2018.

Também foram votadas 39 emendas apresentadas ao Orçamento, com aprovação em sua totalidade. O Poder Executivo Municipal deverá aplicar de mais de R$ 2 milhões em áreas prioritárias como melhorias nas escolas públicas, e investimentos em setores como a cultura, assistência social, obras, saúde e lazer.