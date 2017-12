MARINHA Oficiais presos com armas serão

levados para a Ilha das Cobras Eles compraram pistolas e acessórios no Paraguai

Os três tenentes da Marinha - André Luiz Nascimento Fragoso, Ivan Passos da Cruz e Clércio Gondim da Silva Júnior - do Rio de Janeiro, presos por tráfico de armas, no último dia 9, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Brilhante, serão transferidos de Dourados para o Presídio da Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio.

O estabelecimento prisional foi indicado pela própria Força à Justiça Federal, como condição para que os oficiais fossem removidos.

Segundo as informações, os militares encontram-se sob custódia temporária do Comando do Exército, em Dourados, aguardando remoção.

André Luís, Ivan Passos da Cruz e Clércio Gondim estavam a caminho do Rio de Janeiro, onde servem, quando foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, ainda em Rio Brilhante. Os três viajavam em ônibus e em poder deles foram encontrados pistolas e vários acessórios.

Os três negaram o tráfico de armamento, alegando que, como residem no Rio, uma região insegura, compraram as pistolas para segurança própria.

