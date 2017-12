PREVENTIVA Oficiais presos com armas

estão detidos no Exército Marinha diz que está acompanhando a situação dos três tenentes

Os três tenentes da Marinha flagrados no fim de semana com pistolas e acessórios traficados do Paraguai foram colocados sob prisão no Exército, em Dourados, após terem passado por audiência de custódia. Os oficiais André Luís Nascimento Fragoso, Ivan Passos da Cruz e Clércio Gondim da Silva Júnior estavam a caminho do Rio de Janeiro, onde servem, e o flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Brilhante.

Autuados pela Polícia Federal, os oficiais foram apresentados ao juízo da 2ª Vara Federal de Dourados, que manteve a prisão. Em razão da condição de militares da Marinha, e diante da falta de uma unidade dessa Força em Dourados, os três foram colocados sob custódia do Exército, à disposição da Justiça Federal.

Ontem, o 6º Distrito Naval de Ladário informou, por meio de sua assessoria que, “no momento, os militares encontram-se à disposição da Justiça Federal, no município de Dourados, e estão sendo acompanhados pelo Comando do 6º Distrito Naval”.

*Reportagem completa de Thiago Gomes está na edição de hoje do Correio do Estado.