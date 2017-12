posse secretário Novo secretário de saúde do

Estado diz que tentará parcerias Reinaldo Azambuja e Marcos Trad participaram da posse

Com a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), o novo secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Coimbra, tomou posse na tarde de hoje, na Governadoria, substituindo Nelson Tavares.

Em sua primeira fala no cargo, o novo responsável pela Pasta disse que buscará experiências obtidas no tempo que comandou os hospitais do Câncer e Universitário, ambos na Capital, para movimentar parcerias afim de colocar em prática programas da gestão, restanto pouco mais de um ano para as eleições.

"A minha história à frente dos dois hospitais mostrou que essas parcerias são mais do que importantes para se obter recursos, avançar os programas, melhorar o atendimento à população e seguir no crescimento da Saúde", disse Coimbra, que iniciará conversas desde Trad à bancada de deputados federais, passando pelas prefeituras no interior.

O novo responsável pela saúde em Mato Grosso do Sul dirigiu por quatro anos o Hospital do Câncer e por mais dois o Hospital Universitário. Advogado de formação, ganhou fama ao reestruturar essas instituições.

Na secretaria, onde afirmou estar trabalhando há uma semana na transição com o antecessor, elogiado, Coimbra usará justamente o diálogo e a busca por parcerias para resolver questões como o repasse de verbas à Santa Casa e a esperada inauguração do Hospital do Trauma, após 20 anos.

Sobre o Hospital do Trauma, o secretário antecipa que será a prioridade nos primeiros dias à frente da Pasta. Uma visita está marcada para acontecer na sexta-feira ao local, além de reunião com os responsáveis, para traçar o planejamento necessário para a conclusão das obras. "Vamos avaliar tudo, quantias de dinheiro, caminhar das obras. A ideia do governador é inaugurá-lo no primeiro semestre de 2018. E vamos atendê-lo", disse.