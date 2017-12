PREVENÇÃO Nosso Lar faz teste rápido de HIV em pacientes e familiares até sexta-feira Ação faz parte da semana alusiva ao Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids

O hospital Nosso Lar está fazendo testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis até esta sexta-feira (8) em todos os funcionários, pacientes e seus familiares. A ação faz parte da semana alusiva ao Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids celebrado no dia 1º deste mês.

Por meio de nota o gerente de enfermagem do hospital, Carlos Henrique Veronesi, disse que com os testes será possível monitorar, identificar e encaminhar os pacientes que necessitarem de tratamento para as unidades de saúdes especializadas.

Os testes estão sendo encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) conforme a necessidade dos pacientes do Hospital Nosso Lar.

No caso de diagnóstico positivo, há o encaminhamento ao Centro Especializado de Doenças Infectoparasitárias (Cedip), onde o paciente de HIV/Aids/hepatites recebe atendimento de equipe interdisciplinar, formada por médicos infectologista, infectopediatra, ginecologista e urologista; nutrólogo; psicólogo; assistente social; farmacêutico; enfermeiro e auxiliar e técnico de enfermagem; além de técnico de laboratório.